ОМС покрывает лечение осложнений при беременности

В Азербайджане обследование и стационарное лечение преэклампсии, которая возникает во время беременности и представляет серьезную угрозу для здоровья матери и ребенка, покрываются обязательным медицинским страхованием (ОМС).

Как сообщает 1news.az, эту информацию распространило Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Уточняется, что преэклампсия характеризуется высоким артериальным давлением, протеинурией (повышенным содержанием белка в моче) и отеками. Это состояние развивается после 20-й недели беременности и связано с нарушениями кровообращения в плаценте, проблемами с иммунной системой, экстрагенитальными заболеваниями, недостаточным питанием и факторами окружающей среды.

Система ОМС покрывает квалифицированный медицинский осмотр, регулярную оценку состояния здоровья матери и плода, амбулаторное и стационарное наблюдение, ультразвуковое и допплеровское исследование, кардиотокографию, лабораторные исследования и другие обследования, а также роды и классическое кесарево сечение (по назначению врача).

В ходе стационарного лечения в рамках ОМС покрываются лекарства, медицинские расходы и питание. Кроме того, уход за недоношенными детьми в инкубаторе тоже включен в пакет услуг.

«Чтобы получить медицинскую помощь, беременной женщине необходимо сначала обратиться в женскую консультацию, Центр семейного здоровья или другие медицинские учреждения, предоставляющие амбулаторные услуги в ее районе. После 30-й недели беременности лечебное учреждение выдает обменную карту, и беременная направляется в соответствующее специализированное государственное учреждение», - говорится в сообщении Агентства.