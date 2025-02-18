В ряде районов Азербайджана прошли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В большинстве регионов Азербайджана с утра 18 февраля осадков не наблюдается, однако кратковременные дожди прошли в некоторых восточных районах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Астаре выпало 3 мм осадков, Лянкяране — 2 мм, Шабране, Огузе, Габале, Губе и Джалилабаде — по 1 мм. Высота снежного покрова в Халтане и Гусаре составила 1 см.

В соответствии с желтым предупреждением порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилились до 19 м/с.

В Нафталане, Шамкире, Загатале, Шеки, Шамахе, Огузе, Гусаре, Лерике, Грызе, Евлахе, Зардабе, Имишли и Джафархане наблюдается туман, видимость в этих районах ограничена до 200 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3 градуса, в низменных районах — 5 градусов выше нуля, в Нахчыванской Автономной Республике, горных районах, Карабахе и Восточном Зангезуре — 8 градусов мороза.