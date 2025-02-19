Госагентство: Строительство внутренних дорог города Физули ведется оперативно и качественно - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана оперативно и качественно реализует проект по строительству внутренних дорог города Физули. На первом этапе проекта ведется строительство 12 улиц общей протяженностью 18,5 км.

Об этом сообщили в госагентстве. Вдоль строящихся улиц удаляется не пригодный для использования грунт, новое грунтовое основание формируется путем обратной засыпки пригодным материалом. Далее прокладывается выравнивающий слой, нижний и верхний слой основания. На участках, где дорожное основание готово, ведутся работы по прокладке асфальтобетонного покрытия. Кроме того, ведутся работы по укладке тротуарных бордюров, тамета на тротуарах, установке осветительных столбов. Кроме того, вдоль улиц создаются новые зеленые насаждения, высаживаются кустарники и деревья.

Вдоль улиц также ведутся строительные работы на коммуникационных линиях города Физули (водопроводы, канализация, водосточные трубы, газопроводы, линии связи и электроснабжения). Строительные работы ведутся в соответствии со «Строительными нормами и правилами». На строительную площадку перебрасывается необходимое количество живой силы для завершения работ в срок согласно установленному графику.

Отметим, что в соответствии с I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики строительство внутренних дорог в городе Физули в рамках первого этапа завершено на 30 процентов.

Источник: АЗЕРТАДЖ