Руководство Минобороны понаблюдало за ходом командно-штабных учений Сухопутных войск

Руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых в Сухопутных войсках в соответствии с планом подготовки на 2025 год.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны.

После уточнения задач на карте были заслушаны соответствующие доклады командного состава о принятых решениях.

Министру обороны, генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в соответствии с планом, подразделения, поднятые по сигналу «Тревога», выведены в районы учений. Подразделения выполнили действия по приведению в состояние боевой готовности, осуществив мероприятия по маскировке и организации защиты на местности, а также отработали задачи по ведению боя и самообороне с применением современных методов и средств.

Министр обороны положительно оценил ход учений, проводимых в целях совершенствования управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений командирами при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности и обеспечения взаимодействия между штабами и подразделениями.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи по повышению профессионализма и боевой подготовки личного состава.