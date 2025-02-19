Президент Ильхам Алиев: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине

Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.

«Сегодня это и моя главная обязанность как Президента. Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации. Баллыджа и сотни других населенных пунктов уже полностью освобождены от оккупантов, и теперь мы восстанавливаем жизнь».

Источник: АЗЕРТАДЖ