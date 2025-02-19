«Вторая Ялтинская конференция»: В Турции переговоры в Эр-Рияде посчитали началом новой эры в межотношениях

Вчерашние переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде – первые с начала войны в Украине - стали центральной темой ведущих медиа по всему миру, в том числе, в Турции.

Турецкие политики и аналитики комментируют их итоги также в увязке с визитом в Анкару Владимира Зеленского и его встречей с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Владимир Зеленский проиграл в конфликте в Украине, Европа на фоне рассуждений о его дальнейшей судьбе не хочет воевать за эту страну», - заявил турецкий политик, лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Трамп также выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. Президент США также выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. «Зеленский проиграл, и даже Европа не хочет посылать войска в регион. Ведутся разговоры о том, когда президент Украины покинет страну», - считает политик.

«Второй Ялтинской конференцией» назвал встречу в Эр-Рияде политический обозреватель Мехмет Йува, проведя параллели с тем, что «судьба одной страны решалась на переговорах без ее участия». Он также обращает внимание на ослабление в свете этого позиций Европы: «Есть много тех, кто подвергают сомнениям решения Трампа, и обеспокоены ими. Но есть также и игроки, которые поддерживают США. Но если они объединятся, то превратятся в силу, способную сокрушить Европу – так, как это произошло после Второй мировой войны».

С такой оценкой согласен политолог Насухи Гюнгёр, по мнению которого встречу в Эр-Рияде можно назвать «мини-Ялтой», когда союзники «разделили Германию по результату Второй мировой войны». «Сегодня мир открывает двери в новую эру, желает кто-то этого или нет», - отметил он. По его словам, главное во всем этом то, что две державы – США и Россия стремятся договориться.

Профессор Анкарского университета Yıldırım Beyazıt, др. Салих Йылмаз полагает, что многополярный мир уже стал реальностью: «Встреча в Эр-Рияде, на которую Европа и Киев не были приглашены, знаменует начало новой эры в международных отношениях. Мир необратимо вступает в эпоху многополярности». «На этом этапе достигнутые договоренности принесут достаточную политическую и экономическую выгоду как Соединенным Штатам, так и России. США лишь поставили Зеленского перед свершившимся фактом. После этого Украина может добиться наилучшего для себя возможного результата только за столом мирных переговоров. Поэтому она стремится усадить за этот стол Европу, а также Турцию в желании заручиться их поддержкой и получить гарантии безопасности. Россия, со своей стороны, хочет гарантированного нейтралитета Украины», - отметил он, обратив внимание на провал экстренного заседания европейских лидеров в Париже по вопросу украинского урегулирования.

Профессор Стамбульского университета İstinye, др. Фахри Эренел напомнил, что Турция еще в прошлом году предлагала Украине провести мирный саммит с участием России и Украины, однако Киев выступил против, посчитав что приглашение российской стороны возможно только после разработки «Плана по установлению справедливого мира». Он считает, что на данном этапе речь может идти не о замораживании, а именно об окончательном и устойчивом урегулировании конфликта, о прекращении российско-украинской войны. «Если теоретически допустить, что кризис не будет разрешен, и в результате будет развязана Третья мировая война, то я считаю, что Россия по своему потенциалу является страной, наиболее к ней подготовленной», - сказал Фахри Эренел.

«Самоуверенный Владимир Зеленский, жалующийся на отсутствие Украины в переговорах РФ и США в Эр-Рияде, думал, что изменит геополитику, но ему не избавиться от прошлого», - считает журналист Озай Шендир. По его мнению, Зеленский «неправильно прочитал значения карт в своих руках»: «Он думал, что только он один может изменить мировую геополитику, и были моменты, когда он отворачивался от своих друзей из-за своей самоуверенности». Напомнив заявление Зеленского о том, что «США и Россия накрыли мирный стол без Украины», Озай Шендир пишет: «На первый взгляд, он прав. Но ведь сам Зеленский добивался и добился того, что Россию не пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Тот, кто произносил речи о мире, когда за столом не было одной из воюющих сторон, теперь спрашивает: «Мы - воюющая сторона, почему нас нет за столом переговоров?». Задавая вопросы сегодня, вы не избавляетесь от непоследовательности прошлого».

При подготовке материала использованы статьи в изданиях Anadolu, Aydınlık, Hürriyet, Milliyet, Habertürk