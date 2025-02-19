Утвержден формат следующего сезона Премьер-лиги Азербайджана

Утвержден формат сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании Исполнительного комитета АФФА было принято решение, что очередной чемпионат пройдет с участием 12 команд в три круга (33 тура).

Команды, которые будут хозяевами поля в матчах третьего круга, определятся путем жеребьевки.

Согласно регламенту, по итогам текущего сезона команда, занявшая последнее место, покинет Премьер-лигу, а три команды из Первой лиги получат прямую путевку в высший дивизион.