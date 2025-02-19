Организован медиатур по первому инклюзивному кафе в Баку - кафе «Kaşalata» - ФОТО

19 февраля 2025 года Агентство Развития Медиа совместно с Общественным объединением «Birgə və Sağlam» организовало медиа-тур по первому инклюзивному кафе в Баку – кафе «Kaşalata».

Основной целью мероприятия было ознакомление представителей СМИ с инклюзивной моделью занятости и информирование общественности об инициативе, поддерживающей интеграцию аутичной молодежи в общество.

В рамках мероприятия представители СМИ ознакомились с деятельностью кафе и получили информацию о повседневной работе развивающих свои профессиональные навыки аутичных молодых людей.

В своем выступлении заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли отметил важность инклюзивной занятости для общества, подчеркнув, что внимание СМИ к данной теме внесет важный вклад в социальную интеграцию аутичной молодежи.

В свою очередь, председатель Общественного объединения «Birgə və Sağlam» Айтан Эйналова отметила, что кафе «Kaşalata» является важной площадкой для выхода аутичной молодежи на рынок труда, подчеркнула важность реализации данной инициативы на постоянной и масштабной основе.