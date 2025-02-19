На надгробии Мухаммеда Физули отражено, что он является азербайджанским поэтом - ФОТО

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О праздновании 530-летия гениального азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули» посольством нашей страны в Ираке проведен ряд мероприятий.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, были проведены переговоры с Министерством культуры, туризма и исторических памятников Ирака по вопросу реставрации могилы Мухаммеда Физули, расположенной в мечети Имама Хусейна в городе Кербела. В результате проведенных работ была обновлена надгробная плита, на которой теперь отражено, что Мухаммед Физули является азербайджанским поэтом.