В Азербайджане могут усилить контроль над регистрацией юридических лиц

В Азербайджане могут расширить перечень данных, необходимых для регистрации юридического лица.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" обсудили члены комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, потребуется следующая информация о бенефициарном владельце:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, гражданство, адрес;

- является ли прямым или косвенным бенефициарным владельцем;

- сфера и основание прав или возможностей влияния на юридическое лицо;

- является ли политически значимым лицом, его близким родственником или находящимся с ним в тесных отношениях (с точки зрения закона "О борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма");

- наименование, страна государственной регистрации, регистрационный номер, учредители и их доля в уставном капитале всех юридических лиц и иностранных юридических образований, существующих в цепочке контроля и собственности до определения бенефициарного владельца юридического лица;

- информация о том, выступает ли лицо, действующее от имени организации, желающей получить статус юридического лица, в качестве управляющего иностранным юридическим образованием.

Кроме того планируется ввести штрафы за несвоевременное предоставление данных о бенефициарных владельцах юридических лиц.

За непредоставление информации о бенефициарах, а также непредоставление документов о них органу Исполнительной власти в установленные сроки должностные лица будут оштрафованы на 1000–2000 манатов, а юридические лица – на 2500–3000 манатов.

Если компания не обновит данные о бенефициаре в госреестре, штраф составит 200–300 манатов для должностных лиц и 500–700 манатов для юрлиц.