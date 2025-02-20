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В Египте нашли первую за 100 лет гробницу фараона

First News Media16:05 - Сегодня
В Египте нашли первую за 100 лет гробницу фараона

Египетские и британские археологи впервые с 1922 года обнаружили гробницу фараона. Ученые полагают, что она могла принадлежать Тутмосу II (правил приблизительно в 1492-1479 гг. до н.э.). Об этом сообщило министерство туризма и по делам древностей Египта.

В пресс-релизе ведомства говорится, что гробница обнаружили «примерно в 2,4 км к западу от Долины царей», вход в нее археологи нашли в декабре 2022 года. На тот момент ученые предположили, что перед ними может быть место погребения жены одного из фараонов из XVIII династии, поскольку в непосредственной близости от него находятся гробницы супруги Тутмоса III и царицы Хатшепсут - жены и сводной сестры Тутмоса II, одной из немногих женщин в истории Древнего Египта, управлявшей государством после смерти мужа.

Однако последние находки свидетельствуют о том, что гробница принадлежит именно супругу Хатшепсут, которая и занималась его погребением. В частности, внутри склепа нашли осколки сосудов из алебастра, на которых сохранились соответствующие иероглифические надписи. Обнаруженные артефакты - первые из погребальных атрибутов Тутмоса II, подчеркнул генеральный секретарь египетского Высшего совета по делам древностей Мухаммед Халид. По его словам, найденные при раскопках предметы внимательно изучат, после чего они смогут дополнить имеющиеся данные о периоде правления фараона.

При этом ученые отмечают, что большую часть содержимого гробницы, включая тело фараона, перенесли в другое место еще во времена Древнего Египта. Причиной тому могло стать наводнение, затопившее гробницу Тутмоса II: на это указывает наличие в склепе дополнительного коридора к погребальной камере, расположенного на 1,5 метра выше нее. Археологи предположили, что проход построили позже, специально для транспортировки саркофага после подтопления. Куда именно перенесли основное содержимое гробницы, кроме непосредственно саркофага, пока неизвестно.

Источник: ТАСС

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