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ГЭЦ сообщил дату и важные детали проведения выпускных экзаменов

Фаига Мамедова11:50 - Сегодня
ГЭЦ сообщил дату и важные детали проведения выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к школьникам, которые будут сдавать выпускной экзамен.

Как сообщает 1news.az, в своем обращении ГЭЦ отметил, что учащиеся могут распечатать свои пропуска на экзамен. Также образовательные учреждения могут распечатать пропуска для всех своих учеников.

Напомним, что 2 марта ГЭЦ проведет выпускной экзамен по уровню полного среднего образования в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах Баку, Абшеронском районе (I часть), Сумгайыте (I часть), Гяндже (I часть), Нафталане, а также в Геранбойском, Евлахском, Шамкирском, Гядабейском, Ширванском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Сальянском, Гейчайском, Агдашском, Шамахинском, Гобустанском, Кюрдамирском, Лянкяранском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Агдеринском (средняя школа села Талыш), Ходжалинском, Лачынском (городская средняя школа №2, средние школы сел Забух и Сус) районах, а также в городах Ханкенди и Шуша.

Кроме того, 2 марта также состоятся экзамены для учащихся школ с преподаванием на английском и французском языках.

Школьники, участвующие в выпускном экзамене, могут перейти по ссылке для скачивания и распечатки пропускного листа. Также они могут найти рабочий номер на указанной странице.

Для распечатки пропуска на компьютере должно быть установлено программное обеспечение Adobe Reader, а также необходимо снять флажок в поле браузера "Всплывающее окно заблокировано". Учащиеся, у которых нет фотографии в удостоверении личности, могут скачать с сайта ГЭЦ справку, которая должна быть предоставлена учебным заведением для допуска к выпускному экзамену.

На экзамен необходимо принести следующие документы:

● Пропуск на экзамен.

● Оригинал удостоверения личности (для граждан Азербайджана, в том числе не достигших 16 лет — удостоверение личности; для иностранцев и лиц без гражданства — разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой; для беженцев — удостоверение беженца).

● Справку с фотографией 3x4 см, заверенную печатью учебного заведения (для участников без фото в удостоверении личности).

Примечания:

● Экзамен сдается в районе (городе), соответствующем месту расположения школы, которую ученик заканчивает.

● Учащиеся, обучающиеся в школах районов вынужденных переселенцев, будут сдавать экзамен в день, соответствующий дате экзамена в городах и районах, где расположено образовательное учреждение.

● Учащиеся профессиональных лицеев сдают экзамен в день, соответствующий дате экзамена в городах и районах, в которых проводится экзамен (выпускники профессиональных лицеев, расположенных в Сумгайыте и Абшеронском районе, сдадут экзамен 2 марта).

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