«Фенербахче» сыграет с «Рейнджерс» в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы
Турецкий клуб «Фенербахче» сыграет с шотландским «Рейнджерс» в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
Жеребьевка прошла в Ньоне (Швейцария).
Другие пары 1/8 финала:
«Будё-Глимт» — «Олимпиакос»;
«Аякс» — «Айнтрахт»;
ФКСБ — «Лион»;
АЗ — «Тоттенхэм»;
«Реал Сосьедад» — «МЮ»;
«Виктория Пльзень» — «Лацио»;
«Рома» — «Атлетик» Бильбао.
В полуфинале встретятся победители пар 1-2 и 3-4.
Первые матчи раунда пройдут 6-7 марта, ответные – 12-13 марта.
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