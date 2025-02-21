Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

20 февраля состоялись ответные стыковые игры Лиги Европы. По результатам этих двухматчевых противостояний в 1/8 финала вышли: норвежский «Буде-Глимт», нидерландский «АЗ Алкмар», итальянская «Рома», румынская «Стяуа», турецкий «Фенербахче», нидерландский «Аякс», чешская «Виктория Пльзень», испанский «Реал Сосьедад».

Также в эту стадию напрямую попали команды, которые заняли места с первого по восьмое по итогам общего этапа: итальянский «Лацио», испанский «Атлетик», английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», немецкий «Айнтрахт», французский «Лион», греческий «Олимпиакос» и шотландский «Рейнджерс».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля.

Источник: Gazeta.Ru