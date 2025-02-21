Севиндж Фаталиева: Азербайджан обладает независимыми СМИ и гражданским обществом, активно участвующим в общественной жизни - ФОТО - ВИДЕО

С очередными нападками армянской стороны столкнулась делегация Азербайджана, участвующая в зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Об этом сообщила 1news.az член азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Севиндж Фаталиева.

Она выступила на специальных дискуссиях на тему «Новые технологии и социальные медиа: влияние на выборы», организованных в рамках Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи.

В своей речи С.Фаталиева отметила, что Азербайджан признает как возможности, так и риски цифровых платформ в выборах.

«Медиа играют важную роль в обеспечении точной информации и содействии открытому политическому диалогу. Наше избирательное законодательство обеспечивает равный доступ к традиционным и цифровым СМИ, способствуя честной конкуренции.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) интегрировала передовые технологии для повышения прозрачности. Онлайн-платформы предоставляют обновления в реальном времени о регистрации избирателей, процедурах и результатах, укрепляя общественное доверие и привлекая молодых избирателей», - сказала азербайджанский депутат.

В то же время она констатировала, что социальные медиа стали инструментом манипуляций. «Фейковые новости, распространяемые алгоритмами, которые отдают предпочтение сенсационному контенту, могут вводить избирателей в заблуждение и подрывать демократические институты. Борьба с этим требует международного сотрудничества при защите свободы слова», - указала она.

По словам Фаталиевой, Азербайджан активно борется с дезинформацией через программы цифровой грамотности и применяет юридические меры против преднамеренного распространения ложной информации, при этом защищая основные свободы.

Она отметила, что в 2024 году президентские и парламентские выборы впервые были проведены на всей территории Азербайджана, включая недавно освобожденные районы, что стало историческим этапом в восстановлении территориальной целостности.

В ответ на замечания докладчика по Азербайджану Фаталиева сказала, что «выборы в нашей стране проводятся честно с хорошо установленными процедурами, миллионы граждан используют свое право голоса».

«Азербайджан обладает сильными, активными и независимыми СМИ, и живым гражданским обществом, активно участвующим в общественной жизни. Кроме того, Азербайджан достиг прогресса в интеграции искусственного интеллекта и кибербезопасности для защиты выборов. Этические меры по использованию искусственного интеллекта и усиленные инициативы по кибербезопасности выводят нашу страну в лидеры в обеспечении демократических процессов», - подчеркнула депутат, добавив, что Азербайджан «остается приверженным защите демократии и сотрудничеству со всеми народами для обеспечения целостности выборов в цифровую эпоху».

Взявшая слово депутат парламента Армении Лилит Галстян попыталась привлечь внимание участников дискуссии к судьбе содержащихся в Азербайджане армян, обвиняемых в многочисленных военных преступлениях, терроризме и геноциде против азербайджанского народа. Галстян выразила опасения в связи с тем, что эта группа армян якобы подвергается пыткам и несправедливым судам, несмотря на обязательства Азербайджана в рамках международных договоров по правам человека. Она обвинила азербайджанскую сторону в «ограничении доступа» к правовой помощи бывшего «госминистра» самопровозглашенного сепаратистского образования Рубена Варданяна. Исходя из этих опасений Галстян попросила ОБСЕ направить в Азербайджан международных наблюдателей «для обеспечения прозрачности и соблюдения правовых стандартов».

В свою очередь Фаталиева, отвечая на обвинения и необоснованные опасения, напомнила армянской коллеге, что Азербайджан имеет суверенное право расследовать и судить лиц, обвиняемых в преступлениях на своей территории, включая военные преступления и терроризм, в соответствии с национальным законодательством и международными конвенциями.

«Рубен Варданян и другие 15 бывших «официальных лиц» из Карабахского региона обвиняются в терроризме, геноциде и военных преступлениях. Азербайджан проводит эти судебные процессы прозрачно и в соответствии с правовыми стандартами», - указала азербайджанский депутат.