Азербайджанская гимнастка вышла в полуфинал Кубка мира в Баку

Член сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова вышла в полуфинал Кубка мира в Баку.

Как сообщает Trend, спортсменка набрала 55.000 очков в первый день соревнований в Национальной арене гимнастики.

По этому показателю она заняла 5-е место в числе 21 гимнастки. Первые 8 спортсменок, набравших наибольшее количество очков в этом виде, вышли в полуфинал. Другая представительница сборной Азербайджана Шафига Гумбатова (46.890) заняла 18-е место.

Сегодня также пройдут соревнования квалификационного этапа по тамблингу среди мужчин и женщин.

Соревнования завершатся 23 февраля.