Азербайджанская гимнастка вышла в полуфинал Кубка мира в Баку
Член сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова вышла в полуфинал Кубка мира в Баку.
Как сообщает Trend, спортсменка набрала 55.000 очков в первый день соревнований в Национальной арене гимнастики.
По этому показателю она заняла 5-е место в числе 21 гимнастки. Первые 8 спортсменок, набравших наибольшее количество очков в этом виде, вышли в полуфинал. Другая представительница сборной Азербайджана Шафига Гумбатова (46.890) заняла 18-е место.
Сегодня также пройдут соревнования квалификационного этапа по тамблингу среди мужчин и женщин.
Соревнования завершатся 23 февраля.
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