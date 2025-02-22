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В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

First News Media11:25 - Сегодня
В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене, спортсмены из 15 стран соревнуются в программах индивидуальных и синхронных выступлений.

Сначала проводятся соревнования индивидуального квалификационного этапа по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин.

В этой дисциплине Азербайджан представляют: среди женщин – серебряный призер Кубка мира, обладательница Кубка FIG Сельджан Махсудова и золотая медалистка 6-го первенства Баку по прыжкам на батуте Шафига Гумбатова, а среди мужчин — победители международных турниров, включая всемирные соревнования по возрастным группам, Ниджат Мирзоев (индивидуальные и синхронные выступления) и Мехди Алиев (индивидуальные выступления), а также чемпион Европы Али Нифталиев.

Отметим, что впервые на турнире выступят смешанные синхронные пары по прыжкам на батуте.

Сегодня также пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) среди мужчин и женщин. В этом виде в командном разряде будут бороться чемпионы мира Тофиг Алиев и Адиль Гаджизаде, победитель чемпионата Европы в командном разряде Гусейн Асадуллаев и золотой призер международных турниров Алексей Караташов.

Кубок мира завершится 23 февраля.

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