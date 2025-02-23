Стартовал финальный этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке - ФОТО

В Национальной гимнастической арене Баку начался финальный этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

Как сообщает Trend, спортсмены из 15 стран соревнуются за победу в индивидуальных и синхронных программах.

Азербайджан на турнире представляют ведущие члены национальной сборной. В прыжках на батуте выступят серебряный призёр чемпионата мира, обладательница Кубка FIG Сельджан Магсудова, победительница 6-го чемпионата Баку Шафига Гумбатова, чемпион мира в возрастной группе Ниджат Мирзеев, а также Мехди Алиев и чемпион Европы Али Нифталиев. Впервые в рамках соревнований состоятся выступления смешанных синхронных пар.

В дисциплине акробатической дорожки честь сборной будут защищать чемпионы мира Тофик Алиев и Адиль Гаджизаде, победитель командного чемпионата Европы Гусейн Асадуллаев, а также победитель международных турниров Алексей Караташов.