С чистого листа – Грузия готова к перезапуску отношений с Западом

Власти Грузии готовы к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами Америки и Европой и готовы начать все с чистого листа, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Каха Каладзе.

Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США и с Западом в целом, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.

«Президент США объявил о поражении «глубинного государства». И мы хотим, чтобы все это отразилось на Грузии не только заявлениями, но и конкретными шагами, действиями. Чтобы началась перезагрузка отношений и все, хотя бы стратегические отношения, мы начали бы с чистого листа», – сказал Каладзе.

Как отметил генсек правящей партии, власти не раз выражали готовность к урегулированию отношений.

«За весь этот период времени мы защищали наши интересы, страну и не позволяли никому использовать Грузию в своих целях. Конечно, эти три года были очень тяжелыми. Вы помните, какие были сделаны заявления – были прямые угрозы, шантаж, которые продолжаются и сейчас», – заявил Каладзе.

Однако, как отметил Каладзе, власти всегда стояли твердо вместе с народом, проявляли принципиальность, объясняли обществу реальность вызовов, с которыми столкнулась страна и какие силы боролись против государственности с привлечением местной агентуры.

«Люди все поняли, поддержали нас, и вместе мы смогли избежать очень большой беды для страны», – подчеркнул Каладзе.

Источник: Sputnik Грузия