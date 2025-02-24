Франция не заинтересована в построении устойчивого и подлинного мира в регионе, заявляют в МИД Азербайджана

Тот факт, что посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в очередной раз ставит под вопрос законные меры Азербайджана, положившие конец оккупации и сепаратизму на его территории, обвиняет Азербайджан в оккупации территории Армении, поощряет милитаризацию Армении, делает ложные ссылки на решения Международного суда, выступает с заявлениями в поддержку армянских идей о «неполном мире», а также демонстрация ряда других абсурдных подходов прежде всего свидетельствуют о том, как французская сторона искажает реалии и не заинтересована в построении устойчивого и подлинного мира в регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя соответствующие высказывания Декотиньи в интервью армянскому Общественному радио.

«Заявления французского посла подтверждают истинный характер намерений и политики, проводимой страной, которую он представляет, как в период конфликта, так и в постконфликтный период. Тот факт, что Министерство Европы и иностранных дел Франции не принимает мер, чтобы пресечь сосредоточенность посла больше на клеветнической кампании против Азербайджана нежели на армяно-французских отношениях, в первую очередь является следствием провала внешней политики Франции», - сказал А.Гаджизаде.

По его словам, неприемлемо, что французский посол, ссылаясь на необходимость того, чтобы мирный договор основывался на принципах Алма-Атинской декларации, «пытается заставить нас забыть о продолжающихся притязаниях Армении и оккупации ею азербайджанских территорий в оговорке, сделанной ею к этой декларации». В то же время необоснованная идея о необходимости ответных действий со стороны Азербайджана в обмен на возвращение четырех сел Газаха, которые 33 года находились под оккупацией Армении, является ярким примером неуважения французской стороной норм и принципов международного права, подчеркнул представитель азербайджанского МИД.

«Если французская сторона заинтересована в мире и стабильности, она должна положить конец подобным абсурдным подходам и высказываниям», - резюмировал А.Гаджизаде.