США не видят возможности вступления Украины в НАТО

Соединенные Штаты не предполагают, что в будущем появится ситуация, при которой Украина станет членом НАТО, и Вашингтону придется непосредственно участвовать в ее обороне.

Об этом заявил Майк Уолтц, помощник президента США по национальной безопасности.

«Я не вижу, как Соединенные Штаты могли бы сделать Украину членом НАТО, а затем американские войска были бы обязаны непосредственно защищать её. Это совершенно разные вещи. Я хочу прояснить этот момент», — отметил Уолтц.