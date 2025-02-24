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Эльнур Мамедов ответил на притязания, выдвинутые министром иностранных дел Армении в Женеве - ФОТО

First News Media22:40 - Сегодня
Эльнур Мамедов ответил на притязания, выдвинутые министром иностранных дел Армении в Женеве - ФОТО

24 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил с заявлением на Заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

АЗЕРТАДЖ, ссылаясь на Министерство иностранных дел, представляет основные моменты заявления Эльнура Мамедова, в том числе, его ответ на притязания, выдвинутые министром иностранных дел Армении:

• В минувшем году Азербайджан и Армения путем прямых двусторонних обсуждений добились существенных подвижек в процессе нормализации, в частности, включая подготовку двустороннего мирного соглашения, делимитацию и демаркацию государственной границы. На нынешнем этапе мы ждем, что Армения путем внесения поправок в конституцию устранит основное препятствие в процессе нормализации, законно отказавшись от территориальных притязаний против Азербайджана.

• Постконфликтная реабилитация требует устранения всех негативных последствий конфликта, что одновременно включает привлечение подозреваемых в совершении преступлений к справедливости. Это - не только право Азербайджана, но и согласно международному праву - его обязательство по привлечению подозреваемых в совершении военных преступлений к ответственности. Мы обеспечили и впредь будем обеспечивать все процессуальные права обвиняемых на основании соответствующих международных стандартов. Эти усилия послужат справедливости.

• Говоря о преступлениях, совершенных в период войны, важное значение представляет внесение ясности в судьбу без вести пропавших около 4000 граждан Азербайджана и прекращение длительных страданий их семей. Мы призываем соответствующие органы и механизмы ООН уделять постоянное внимание данному вопросу в своей повестке дня и потребовать от Армении полного сотрудничества с целью внесения ясности в судьбу и местонахождение этих людей.

• Еще один важный вопрос заключается в обеспечении безопасного и достойного возвращения более 250 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении в первые годы конфликта. Они лишились родных очагов в результате явного нарушения права международных прав человека. Вновь игнорируются призывы Общины Западного Азербайджана, некогда являвшегося самым большим национальным меньшинством в Армении, начать диалог в связи с облегчением их мирного возвращения, данные усилия намеренно ошибочно истолковываются правительством Армении, как территориально притязание со стороны Азербайджана. Это - беспокоящий нас вопрос, подлежащий должному рассмотрению соответствующими механизмами ООН.

• Отметим, что Азербайджан занимается широкомасштабными постконфликтными восстановительными работами для обеспечения прав сотен тысяч азербайджанцев из числа вынужденных переселенцев, имеющих права на безопасное и достойное возращение на освобожденные от оккупации территории. Азербайджан подготовил и реализует программу Великого возвращения. Благодаря этому уже несколько сотен семей вернулись к родным очагам.

• К сожалению, значительное загрязнение территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами остается существенным препятствием для успешного продолжения наших восстановительных работ. После прекращения конфликта в 2020 году жертвами мин стали около 400 азербайджанцев, включая гражданских лиц. Еще раз повторяем наш призыв к увеличению международной поддержки гуманитарной деятельности по разминированию, устранению негативного влияния мин на обеспечение прав человека, оказанию поддержки реабилитации жертв мин.

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