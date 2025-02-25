Рада рассмотрит продление полномочий Зеленского

Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

Ранее в понедельник он заявил, что постановление парламента о продлении полномочий Зеленского «до вступления в должность новоизбранного президента Украины» провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием.

«Профильный комитет повторно рассмотрел «постановление о демократии» (№13041, зарегистрированный на сайте парламента 24.02.2025 - ред.) и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену той проваленной). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)», - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости