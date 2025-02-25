Ведомство Маска сократило госрасходы США на $65 млрд

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое возглавляет Илон Маск, сократило государственные расходы на $65 млрд с начала года.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте DOGE.

«Общая оценочная экономия DOGE составляет $65 млрд. Эта сумма складывается из нескольких факторов: обнаружение и устранение мошенничества, аннулирование или пересмотр договоров и аренды, продажа активов, отмена грантов, сокращение численности сотрудников, программные изменения и регуляторные меры по снижению расходов», - говорится в отчете. Сообщается, что ведомство будет публиковать все случаи оптимизации госрасходов «в понятном и полностью прозрачном формате».

После инаугурации 20 января Дональд Трамп назначил Маска на пост главы DOGE. Эта структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.

Источник: РИА Новости