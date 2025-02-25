Сербия ошибочно поддержала антироссийскую резолюцию в ООН - Вучич извинился
Накануне Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине.
Вопреки обычному за документ проголосовала также и Сербия.
Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия совершила ошибку, поддержав проект антироссийской резолюции в ООН. Он извинился перед своими согражданами за то, что «не уделил этому вопросу должного внимания».
Вучич подчеркнул, что нужно было воздержаться от голосования и что в случившемся виноват только он сам.
«Думаю, что сегодня Сербия совершила ошибку. Прошу прощения у граждан Сербии за это и признаю свою вину, так как, вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать», - цитирует его ТАСС.
Оперативная реакция президента Сербии из-за случайного принятия его страной в ООН антироссийской резолюции импонирует Москве. Россия понимает, что это была техническая ошибка, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Безусловно услышали, безусловно приняли, - ответил представитель Кремля на вопрос, были ли приняты к сведению извинения Вучича. - Действительно, случаются технические ошибки».
«И, конечно, такая оперативная реакция главы государства, она импонирует нам», - добавил Песков.
Напомним, во время голосования в Генассамблее ООН «за» проголосовали 93 страны, «против» - 18 стран, 65 государств воздержались. Среди тех, кто высказался против, были США, Израиль и Венгрия. Более того, американцы представили свой вариант документа, более нейтральный.