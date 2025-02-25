В России заочно арестовали Ровшана Аскерова

В России суд выдал санкцию на заочный арест бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, который «неоднократно призывал к осуществлению террористической деятельности».

Об этом РИА Новости сообщил глава отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, Следственного комитета (СК) России Александр Пастухов на заседании в Совете Федерации.

Пастухов заявил, что Аскеров объявлен в международный розыск.