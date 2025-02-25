Следующие контакты РФ и США пройдут на экспертном уровне по линии МИД

Следующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии внешнеполитических ведомств.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об информации западных СМИ о якобы планируемой на 25 февраля встрече в Эр-Рияде.

Песков перенаправил этот вопрос в МИД РФ: «Следующие контакты на очереди - это контакты по линии министерств иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться к министерству иностранных дел за информацией об этой встрече».

По словам Пескова, на таких переговорах будут обсуждаться меры по нормализации диалога. Он также уточнил, что в первую очередь меры по нормализации работы дипломатических ведомств на взаимной основе, «как раз и будут обсуждаться на тех самых переговорах на экспертном уровне».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры России и Соединенных Штатов по раздражителям в двусторонних отношениях пройдут в конце текущей недели. По его словам, встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

Источник: ТАСС