ЕС не спешит принимать Армению - нужны реформы

Депутат Европарламента Нильс Ушаковс рассказал о перспективах возможного членства Армении в Евросоюзе, подчеркнув, что этот процесс потребует времени и соответствующих реформ.

Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся после 4-го заседания комитета парламентского партнерства Армения-ЕС.

«Очевидно, что Армения не вступит в Евросоюз ни в конце этого года, ни в следующем году. Этот процесс требует времени и некоторых усилий», - сказал он.

По его словам, реформы укрепят страну, дадут возможность принимать более уверенные решения о будущем.

Отметим, что парламент Армении принял проект о начале процесса членства в ЕС в первом чтении.