Россия готова договориться с США о сокращении оборонного бюджета на 50%

Москва готова договориться с Вашингтоном о сокращении военных расходов на 50 %.

В перспективе к этому может присоединиться и Пекин.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», - заявил Путин, комментируя соответствующее предложение президента США Дональда Трампа.

Источник: РИА Новости