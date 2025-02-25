МИД РФ опроверг данные о встрече в Эр-Рияде

Сегодня в Эр-Рияде не проходит никаких встреч с участием представителей МИД России, сообщили в российском дипведомстве.

«С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня», - проинформировали в министерстве.

Ранее в западных СМИ появилась информация о якобы планируемой на 25 февраля встрече в Эр-Рияде с участием РФ и США.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, следующие российско-американские контакты пройдут на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел. При этом он порекомендовал обратиться в МИД РФ за подробностями о встрече.