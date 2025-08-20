 Народная артистка Роза Джалилова заявила на дочь в полицию - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Народная артистка Роза Джалилова заявила на дочь в полицию - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:18 - Сегодня
Народная артистка Роза Джалилова заявила на дочь в полицию - ВИДЕО

96-летняя народная артистка Азербайджана, прима народного танца Роза Джалилова подала заявление в полицию на свою дочь – Егяну Асланову.

Р.Джалилова обратилась в полицию в связи с тем, что дочь не отдает ей бриллиантовые серьги и другие дорогие украшения, сообщает 1news.az со ссылкой на Olay.az.

«Мой сын и дочь - оба образованные люди. То, что они не могут ладить друг с другом, сильно меня угнетает. Это очень тяжело, но я терплю. Когда я куда-либо ухожу, я передаю свои ценности детям. Я им доверяю, ведь рано или поздно всё это будет их. Но иногда я вижу, что то, что я им оставляю на хранение, исчезает. Всегда матери и бабушки сохраняют для детей что-то на память для будущего. Происходит такое, и это раздражает. Это один дом, всё ваше, почему вы не ладите между собой?» - рассказывает народная артистка, отмечая, что у ее дочери сложный характер, и подчеркивая, что не знает, как пропали драгоценности.

«Это не мелочь - 4 отдельных бриллианта. Сейчас сложилась ситуация, что они мне действительно нужны. Недавно я встретилась с дочерью и сообщила ей, что напишу заявление в полицию, подала жалобу. Потом подумала, что это как-то невежливо, и решила отозвать жалобу. Когда я это сделала, она сказала, что золотые украшения пропали. Кто их взял? Как такое могло произойти? Если пропали - что ж, пусть будет так, но всё это очень загадочно», - продолжает Р.Джалилова, отмечая, что у ее семьи тяжелая ситуация и она с трудом сводит концы с концами.

Народная артистка отмечает, что на вопрос о том, где драгоценности, дочь ответила ей, что они украдены: «Я бы не поднимала этот разговор, если бы она сказала мне об этом раньше. Кто бы ни украл - нужно найти. Дали время, ищи и найди, потому что они нужны моему сыну. Я спросила: «Где они?». «Украли», - ответила она. Это не мелочь, кто бы их ни взял, нужно найти. Отозвала заявление, чтобы никто не знал, ведь она моя дочь. Либо вернёт, либо отправит деньги. Человек не поступит так со своими родными. Она могла бы сказать: «Мама, отдаю два украшения, три оставляю». Я бы сказала: «Пусть будет моим внукам», и не стала бы об этом говорить».

