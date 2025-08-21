 Кино на неделю: Режиссерский дебют Кристин Скотт Томас и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Режиссерский дебют Кристин Скотт Томас и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:35 - Сегодня
Кино на неделю: Режиссерский дебют Кристин Скотт Томас и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Диспетчер»

Жанр - боевик, триллер (США)

Режиссер - Дэвид Маккензи

В главных ролях: Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон, Пан Банду, Иса Дэвис

Рейтинги: IMDb – 7,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.

«Она сказала «Да!»

Жанр - комедия, мелодрама, драма (Великобритания)

Режиссер - Кристин Скотт Томас

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто, Роджер Эштон-Гриффитс

Рейтинги: IMDb – 5,7/10, Popcornmeter – 3,2/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Три сестры - строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина - возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов.

«Одно целое»

Жанр – ужасы (Австралия, США)

Режиссер - Майкл Шенкс

В главных ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд, Джек Кенни, Франческа Уотерс

Рейтинги: IMDb – 6,9/10, Кинопоиск – 6,6/10, Popcornmeter – 3,9/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После переезда в уединённый загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

«Умный кролик Момо: Большая погоня»

Жанр - анимация, приключения (Турция)

Режиссер – Махмут Гасан

В главных ролях – Хакан Джошар, Ярпак Онат, Синан Пекинтон

Рейтинги: IMDb – 5,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: История о борьбе кролика Момо, живущего в Поющем лесу, за спасение своих друзей.

Поделиться:
180

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Кяльбаджар становится одним из красивейших городов мира

Политика

Пашинян поздравил подчиненных с установлением мира между Арменией и ...

Общество

Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек - ОБНОВЛЕНО

Lifestyle

Кино на неделю: Режиссерский дебют Кристин Скотт Томас и не только - ФОТО - ВИДЕО

В РФ ликвидирована компания Гусейна Гасанова

Новая глава электронной культуры Баку: Диджей &ME выступит на Площади флага - ВИДЕО

Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение 2025» в Москве

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях и цитатах - ФОТО

Народная артистка Роза Джалилова заявила на дочь в полицию - ВИДЕО

Муж арестованной певицы Раксаны попросил помощи у российского посольства - ФОТО

Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение 2025» в Москве

Последние новости

Президент Ильхам Алиев: Кяльбаджар становится одним из красивейших городов мира

Сегодня, 12:20

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир

Сегодня, 12:15

Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение пяти лет

Сегодня, 12:10

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 12:05

Пашинян поздравил подчиненных с установлением мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:00

В «Среднем коридоре» будет внедрен единый транзитный грузовой документ и упрощенные таможенные процедуры - Дорожная карта

Сегодня, 11:56

Безопасно ли для людей массовое нашествие гусениц в Баку?

Сегодня, 11:53

Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:43

Кино на неделю: Режиссерский дебют Кристин Скотт Томас и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

Сегодня, 11:25

Штат Нацразведки США сократят почти вдвое

Сегодня, 11:15

Вернувшимся в Россию релокантам хотят запретить работать на госслужбе и в госкомпаниях

Сегодня, 11:05

Президент Финляндии предложил США представить потерю нескольких штатов

Сегодня, 10:55

МЧС предупредило пляжников об опасности

Сегодня, 10:42

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар

Сегодня, 10:30

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Магазина кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства - Балланд»

Сегодня, 10:27

У побережья Эгейского моря затонул катер, двое детей пропали без вести

Сегодня, 10:25

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка

Сегодня, 10:20

Россия играет в Третий рейх

Сегодня, 10:10

В городе Кяльбаджар заложен фундамент 4-го жилого комплекса

Сегодня, 10:05
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06