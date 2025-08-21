Кино на неделю: Режиссерский дебют Кристин Скотт Томас и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Диспетчер»

Жанр - боевик, триллер (США)

Режиссер - Дэвид Маккензи

В главных ролях: Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон, Пан Банду, Иса Дэвис

Рейтинги: IMDb – 7,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.

«Она сказала «Да!»

Жанр - комедия, мелодрама, драма (Великобритания)

Режиссер - Кристин Скотт Томас

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто, Роджер Эштон-Гриффитс

Рейтинги: IMDb – 5,7/10, Popcornmeter – 3,2/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Три сестры - строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина - возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов.

«Одно целое»

Жанр – ужасы (Австралия, США)

Режиссер - Майкл Шенкс

В главных ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд, Джек Кенни, Франческа Уотерс

Рейтинги: IMDb – 6,9/10, Кинопоиск – 6,6/10, Popcornmeter – 3,9/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После переезда в уединённый загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

«Умный кролик Момо: Большая погоня»

Жанр - анимация, приключения (Турция)

Режиссер – Махмут Гасан

В главных ролях – Хакан Джошар, Ярпак Онат, Синан Пекинтон

Рейтинги: IMDb – 5,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: История о борьбе кролика Момо, живущего в Поющем лесу, за спасение своих друзей.