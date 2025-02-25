Анкара предложит подключить Тбилиси к региональной платформе «3+3» - источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с грузинским коллегой Макой Бочоришвили в среду в Анкаре заявит об ожиданиях турецкой стороны подключения Грузии к региональной платформе сотрудничества «3+3».

Об этом сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

«26 февраля 2025 года нашу страну посетит министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Министр Хакан Фидан рассчитывает заявить на переговорах о решительной поддержке Анкарой территориальной целостности и суверенитета Грузии, мирного урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, выскажет свои ожидания о включении Грузии в платформу регионального сотрудничества «3+3» в предстоящий период», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган. Уже состоялось три встречи, однако Грузия не участвовала в них.