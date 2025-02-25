Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах

Премьер-министр Польши Дональд Туск травмировался, катаясь на горных лыжах, сообщил сам глава правительства на платформе Х.

Он разместил видеозапись, где стоит, опираясь на два костыля. На левой ноге у премьера ортез.

«Это должны были быть выходные мечты. Я планировал их за полгода. Два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне сказали: «Покажи, дедушка, как ты катаешься». Ну я и показал», - написал Туск.

Он уточнил, что несколько дней должен будет ходить на костылях, приостанавливать работу при этом он не намерен. «Несколько ближайших дней эти приспособления будут со мной – эти костыли и ортез. Но во время работы. Я, конечно, не пойду на больничный», - отметил премьер.

Он посоветовал любителям горнолыжного спорта быть осторожнее и внимательно следить за своим оборудованием. «Будьте внимательными на склоне, сезон еще продолжается. Разогревайтесь, хотя я знаю, что никто этого не любит. Проверяйте лыжи. Моя не отстегнулась, и это результат моей невнимательности», - сказал Туск.

Источник: РИА Новости