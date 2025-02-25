Арагчи: Тегеран не видит возможности для переговоров с США

Иран не видит возможности для возобновления переговоров с США, пока Вашингтон продолжает говорить на языке угроз и давления.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Позиция Ирана абсолютно ясна. Мы не будем вести переговоры под угрозами и давлением. Никакой возможности для прямого диалога между нами и США по вопросу ядерной программы в настоящее время не наблюдается», - сообщил он на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Источник: ТАСС