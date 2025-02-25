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В Индии слоны напали на людей, есть жертвы

First News Media17:34 - Сегодня
В Индии слоны напали на людей, есть жертвы

По меньшей мере пять индуистов погибли, еще несколько пострадали утром во вторник, когда стадо диких слонов атаковало их в лесном районе штата Андхра-Прадеш на юге Индии.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на индийскую ежедневную газету Hindustan Times, верующие подверглись нападению во время похода в лесу Сешачалам в округе Аннамайя, примерно в 436 км к югу от Амаравати, административного центра штата Андхра-Прадеш. Они направлялись в храм, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

По данным местной газеты, ссылающейся на источник в полиции, верующие пытались напугать слонов криками, после чего звери стали агрессивными.

«Слоны окружили их и напали, - сказал полицейский. - Верующие пытались спастись бегством, но слоны растоптали некоторых из них, убив на месте пятерых человек и ранив нескольких других».

После инцидента на место происшествия прибыли сотрудники полиции и управления лесного хозяйства, которые начали спасательную операцию.

«Пострадавших немедленно доставили в ближайшую больницу, где врачи сообщили, что состояние двух из них остается критическим», - сообщила газета.

Чиновники заявили, что упомянутый лесной район является заповедником, известным своим богатым биологическим разнообразием. Он является домом для многих диких животных, включая слонов.

Ежегодно множество людей погибает или получает ранения по всей Индии в результате растущего конфликта между человеком и животными.

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