Семья из РФ назвала новорожденного Трампом

Семья из Новосибирска назвала новорожденного сына Трампом. Отчество, которое ребенок получил по отцу — Владимирович.

Об этом сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на родителя мальчика.

«Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого [имени] есть множество этимологий. Уже через несколько лет имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя», — рассказал отец мальчика.

Собеседник издания отметил, что его жена с сыном еще находятся в роддоме, свидетельство о рождении на мальчика они еще не получили.