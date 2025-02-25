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Президент Южной Кореи попросил прощения у народа

First News Media23:00 - 25 / 02 / 2025
Президент Южной Кореи попросил прощения у народа

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе разбирательств в Конституционном суде по делу об импичменте, который ему объявил парламент в декабре 2024 года, попросил прощения у сограждан за неудобства, связанные с введением военного положения.

Об этом он заявил в своем последнем слове, передает ТАСС.

Во вторник прошли последние слушания с прениями в Конституционном суде, 11-е по счету. Вердикт ожидается в середине марта.

«Меня преисполняет чувство благодарности, но также мне больно и грустно от того, что я не могу работать, хотя народ доверил мне эту задачу», — говорится в речи президента, которую распространили его адвокаты. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены в результате импичмента в парламенте вплоть до решения суда.

«Хочу в первую очередь сказать согражданам, что я прошу прощения и благодарен им. Многие не поняли, когда я объявил военное положение и отменил его через несколько часов. И сейчас есть люди, которые остаются в недоумении», — продолжил Юн Сок Ёль.

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