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«Неуверенные и в замешательстве»: Жена Пашиняна о дипломатах Армении

First News Media09:54 - Сегодня
«Неуверенные и в замешательстве»: Жена Пашиняна о дипломатах Армении

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян оскорбительно выразилась в адрес армянских дипломатов.

В соцсетях Акопян охарактеризовала армянских дипломатов как людей с большими комплексами – «неуверенные, всегда в замешательстве, без четкого представления, концепции».

«Наш особый дипломатический язык имеет одну закономерность. Почти все, вне зависимости от ранга, должности и статуса, говорят о принимающей стране называют их «эти». Например, «с этими нужно так», «эти любят…», хотим «этих привезти в Армению»… Так выражаются как получившие образование в ЕГУ, так и дипломаты, учившиеся в Оксфорде», - написала Акопян, передает Sputnik-Армения.

Она отметила, что дипломаты выражаются так и в присутствии иностранцев и даже не думают о том, что кто-то может знать армянский или улавливать тональность выражений. И вообще такое отношение, отсутствие уважения к другим странам неправильно. По ее словам, есть лишь 2-3 страны и народа, о которых армянские дипломаты не позволяют себе говорить в таком тоне…

Как отмечает агентство, через пару дней жена премьера Никола Пашиняна удалила или ограничила доступ к своей публикации.

МИД Армении в ответ на запрос агентства отказался комментировать оскорбительные высказывания Акопян в адрес дипломатов.

Это не первое скандальное заявление Акопян. Среди наиболее скандальных – заявление о том, что во время 44-дневной войны «у нас было 11 тысяч дезертиров». Генпрокуратура Армении позже опровергла эти данные, отмечает агентство.

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