ЕС предложил Украине сделку по минеральным ресурсам

Евросоюз предлагает Украине взаимовыгодное партнерство в сфере минеральных ресурсов.

Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, передает агентство AFP.

«21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — подчеркнул он.

По словам Сежурне, Европа «никогда не потребует» от Киева сделки, которая не будет взаимовыгодной.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.

Источник: Газета.ру