ЕС предложил Украине сделку по минеральным ресурсам
Евросоюз предлагает Украине взаимовыгодное партнерство в сфере минеральных ресурсов.
Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, передает агентство AFP.
«21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — подчеркнул он.
По словам Сежурне, Европа «никогда не потребует» от Киева сделки, которая не будет взаимовыгодной.
24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.
Источник: Газета.ру
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