Лавров посетит Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Двадцать пятого февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора», - говорится в комментарии на сайте министерства.

Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта, указали в МИД РФ.

Источник: РИА Новости