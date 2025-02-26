СМИ: Украина представила Турции запланированные на 2025 год проекты по восстановлению пострадавших от войны регионов

Украина передала Турции досье с запланированными на 2025 год проектами по восстановлению регионов, серьезно пострадавших во время войны, сообщает газета Türkiye.

Тендеры по неотложным проектам будут проведены в апреле и мае.

Отмечается, что сотрудники посольства Турции в Киеве и Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры при Министерстве развития общин и регионов Украины обсудили проекты, реализуемые турецкими компаниями в Украине, и потенциальное будущее сотрудничество.

В переданном турецкой стороне досье есть проекты в сферах энергетике и энергоэффективности, социального жилья и проекты водоснабжения.

Отмечается, что первоочередной задачей является обновление имеющихся таможенных шлагбаумов на автодорогах, строительство новых автотрасс и создание системы платных автодорог в стране.

Украинские чиновники сообщили, что проведение тендеров по некоторым неотложным проектам, которые будут реализованы уже в этом году, запланировано на апрель-май.

Издание напоминает, что на прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского.

Эрдоган заявил о готовности турецких компаний поддержать Украину в устранении ущерба, нанесенного войной, и в работах по восстановлению.

Источник: Türkiye