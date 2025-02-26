СМИ: Украина представила Турции запланированные на 2025 год проекты по восстановлению пострадавших от войны регионов
Украина передала Турции досье с запланированными на 2025 год проектами по восстановлению регионов, серьезно пострадавших во время войны, сообщает газета Türkiye.
Тендеры по неотложным проектам будут проведены в апреле и мае.
Отмечается, что сотрудники посольства Турции в Киеве и Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры при Министерстве развития общин и регионов Украины обсудили проекты, реализуемые турецкими компаниями в Украине, и потенциальное будущее сотрудничество.
В переданном турецкой стороне досье есть проекты в сферах энергетике и энергоэффективности, социального жилья и проекты водоснабжения.
Отмечается, что первоочередной задачей является обновление имеющихся таможенных шлагбаумов на автодорогах, строительство новых автотрасс и создание системы платных автодорог в стране.
Украинские чиновники сообщили, что проведение тендеров по некоторым неотложным проектам, которые будут реализованы уже в этом году, запланировано на апрель-май.
Издание напоминает, что на прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского.
Эрдоган заявил о готовности турецких компаний поддержать Украину в устранении ущерба, нанесенного войной, и в работах по восстановлению.
Источник: Türkiye