Национальный фонд поддержки демократии перестал получать финансирование в США

Национальный фонд поддержки демократии (NED) вынужден приостановить финансирование более 2 тыс. проектов по всему миру, так как утратил доступ к своим средствам.

«Национальный фонд поддержки демократии в настоящее время не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом США и используемым для финансирования почти всех получателей грантов и операций фонда. В итоге впервые за 40 лет своего существования организация не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2 тыс. партнеров по всему миру», - говорится в заявлении NED.

Источник: ТАСС