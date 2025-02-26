Более 100 сотрудников спецслужб США уволят за непристойные переписки

Более 100 сотрудников разведведомств США будут уволены и лишены допуска к гостайне за участие в переписках откровенного характера в корпоративных чатах.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

«Более 100 человек из всего разведывательного сообщества оказывали содействие или участвовали в том, что на самом деле является вопиющим нарушением доверия. <...> Сегодня я издала предписание, [согласно которому] все они будут уволены и лишены доступа к секретной информации», - сказала чиновница в интервью телеканалу Fox News.

По словам Габбард, сотрудники разведки вели переписку на платформе Intelink Агентства национальной безопасности (АНБ). Пресс-секретарь главы Нацразведки Алекса Хеннинг в свою очередь заявила, что Габбард приказала всем спецслужбам выявить и уволить сотрудников, которые «состояли в чатах АНБ с контентом непристойного, порнографического и откровенного содержания». «Крайний срок [исполнения указания] – пятница», - добавила Хеннинг в X.

Бывший член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард получила пост руководителя национальной разведки 12 февраля 2025 года. Должность предполагает координацию деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств.

Источник: ТАСС