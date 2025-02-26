Долларовый дождь, отели «Trump Gaza» и золотой памятник Трампу: Будущее Сектора Газа глазами президента США - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп показал свое видение будущего сектора Газа после восстановления. Сгенерированный с помощью искусственного интеллекта видеоролик он опубликовал на странице в Truth Social.
На кадрах видны руины с надписью «Газа. 2025» - по развалинам идут одетые в лохмотья жители Сектора и солдаты.
Затем появляется надпись «Что дальше?» и через своеобразный портал люди входят «в будущее» Газы – с солнечными пляжами, белоснежными яхтами, сверкающими улицами с небоскребами.
В видеоролике появляется довольный Илон Маск на фоне падающих с неба долларовых купюр, которые радостно ловят местные дети, танцующие «ориенталь» девушки, одной из которых одобрительно улыбается сам Дональд Трамп, золотой памятник хозяину Белого дома, сувенирные статуэтки и золотистый воздушный шар с его лицом, а также сверкающие отели «Trump Gaza».
В другом кадре Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдыхают на пляже, лежа на шезлонгах.
Ролик сопровождается песней со словами: «Дональд Трамп освободит вас, принесет всем новый свет. Здесь нет туннелей, нет страха. Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее новой жизни. Танцы и празднования означают завершение дела. Трамп Газа номер один».