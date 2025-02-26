Лавров исключил размещение европейских миротворцев в Украине

Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев в Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.

«Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в соседней стране.

Лавров подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить.

«Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели — снова накачать Украину оружием», — подчеркнул министр.

Лавров исключил и возможность заморозки конфликта в Украине по линии соприкосновения.

«Такого не будет, у нас есть конституция», — подчеркнул глава МИД.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие в Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.

Источник: РИА Новости