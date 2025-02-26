Хакан Фидан подтвердил встречу представителей США и России в Стамбуле

Встреча полномочных представителей США и России состоится завтра, 27 февраля в Стамбуле.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщают турецкие СМИ.

«27 февраля в Стамбуле представители США и России встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить мирный процесс по Украине», - сказал Хакан Фидан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в Катаре на пресс-конференции по итогам своего визита в эту страну сообщил, что РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран.