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Хакан Фидан подтвердил встречу представителей США и России в Стамбуле

First News Media15:03 - Сегодня
Хакан Фидан подтвердил встречу представителей США и России в Стамбуле

Встреча полномочных представителей США и России состоится завтра, 27 февраля в Стамбуле.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщают турецкие СМИ.

«27 февраля в Стамбуле представители США и России встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить мирный процесс по Украине», - сказал Хакан Фидан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в Катаре на пресс-конференции по итогам своего визита в эту страну сообщил, что РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран.

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