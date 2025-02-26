В Иреване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

В Иреване ограбили квартиру пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Назели Багдасарян.

Как сообщает газета «Жоховурд», инцидент произошел несколько дней назад, злоумышленники украли крупную сумму.

По сведениям издания, накануне ночью правоохранители уже нашли и задержали членов группы, предположительно причастной к ограблению.

Отмечается, что задержанные также ограбили дома других официальных лиц в столице и регионах.

Напомним, в конце декабря прошлого года была совершена кража из особняка шурина Пашиняна – депутата Грачья Акопяна. Злоумышленники унесли с собой деньги, золотые украшения и часы. Общий размер ущерба составил порядка 20 тыс. долларов.