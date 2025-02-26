Хакан Фидан: Надеюсь, что и другие страны региона присоединятся к образцовому сотрудничеству в формате Анкара-Баку-Тбилиси

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает необходимым развитие большого потенциала для развития сотрудничества в формате Анкара-Баку-Тбилиси.

Как сообщает Anadolu, об этом он заявил по итогам переговоров с грузинским министром Макой Бочоришвили.

Напомнив о совместных стратегических проектах Турции, Азербайджана и Грузии, он подчеркнул, что трехсторонние проекты в области энергетики и транспорта в настоящее время находятся в активной стадии: «Эти проекты крайне важны для повышения благосостояния в регионе, для установления и поддержания устойчивого мира».

«Транспортировка Каспийских энергоресурсов на мировые, европейские рынки, наше сотрудничество на Черном море — все это чрезвычайно важные стратегические направления. Проекты, которые мы реализовали, это только часть того, что мы планируем на будущее. Существует огромный потенциал для расширения взаимодействия», – добавил Х.Фидан.

Он выразил убежденность в том, что волей Азербайджана, Турции и Грузии имеющийся потенциал будет реализован: «Я надеюсь, что и другие страны региона примут это образцовое сотрудничество в качестве модели для себя и присоединятся к нам».

Источник: Anadolu