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Зеленский: в соглашении с США нет гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина

First News Media19:30 - Сегодня
Зеленский: в соглашении с США нет гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина

Владимир Зеленский признал, что в тексте соглашения с США по полезным ископаемым нет гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, а только упоминание о них одним предложением.

«Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется», - сказал он в эфире украинского телеканала «Общественное. Новости», передает ТАСС.

Ранее украинское издание «Европейская правда» опубликовало полный текст соглашения, который, как утверждается, согласовало правительство Украины. Ожидается, что документ будет подписан в Вашингтоне 28 февраля.

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не рассматривает подписание соглашения с США по полезным ископаемым без включения в договор гарантий безопасности.

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